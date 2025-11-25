Deportivo: Un líder con muchos rivales dispuestos a pelear por el trono

El Deportivo mantiene el liderato de Segunda División tras encadenar cuatro triunfos consecutivos. Sin embargo esa posición se mantiene con asterisco a la espera de que se juegue el choque entre Ceuta y Almería.

A falta de ese partido, cuatro equipos se despegan en la clasificación. El Dépor es líder con 29 puntos, los mismos que el Racing de Santander y Las Palmas. Con 28 y ese partido menos aparece el Almería. El Burgos hace la goma con 25 puntos y cierra el playoff el Castellón con 22 puntos, a siete de los líderes.

El Dépor afronta ahora un tramo de campeonato en el que se tiene que enfrentar con el Albacete, Castellón, Real Sociedad B y Andorra. De ellos solo el conjunto castellonense está en zona de playoff.

El objetivo es sumar la mayor cantidad posible de puntos antes de un mes de enero terrorífico. Ahí los coruñeses se medirán a Cádiz, Las Palmas, Almería y Racing de Santander.

La competición avanza y los de Hidalgo han conseguido mostrarse como un equipo fiable que ha convertido Riazor en un fortín. A pesar de ello el club acudirá al mercado invernal para reforzar una línea defensiva que se ha quedado corta de efectivos ante las lesiones de jugadores como Escudero o Ximo Navarro.