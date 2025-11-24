Así fueron los resultados de los equipos de A Coruña este fin de semana

Stoichkov celebra su gol con el Deportivo ante el Ceuta. RCDeportivo

Fin de semana de resultados contrapuestos para los equipos deportivos de A Coruña.

El Dépor venció al Ceuta por dos goles a uno y sigue en lo alto de la clasificación. Los coruñeses encadenan cuatro victorias consecutivas.

La cruz para el conjunto blanquiazul fue una nueva derrota del Dépor Abanca. Las coruñesas cayeron por tres goles a uno ante el Sevilla. El equipo mantiene cinco puntos sobre el descenso pero las sensaciones siguen siendo muy negativas.

Básquet Coruña y Liceo no compitieron este fin de semana.

Regresando al fútbol y ya en Segunda Federación, el Fabril cayó por cero goles a uno ante la Gimnástica Segoviana. El filial mantiene la segunda posición aunque se queda a cuatro puntos del líder.

El Bergantiños por su parte perdió por un gol a cero ante la UD Ourense. Los de Carballo salen de la zona de playoff.

En Tercera Federación, el Montañeros venció por un gol a cero al Somozas. El Arteixo logró un meritorio empate a uno ante el Compostela, mientras que el Silva se reencontró con la victoria tras superar al Lugo B por cero goles a dos.

En polideportivo, Maristas sigue con su racha triunfal y superó a Arxil por 60-47.

OAR Coruña perdió ante Sevilla por 23-25 en el choque disputado el sábado en el Pabellón San Francisco Javier.

En fútbol sala el 5 Coruña superó a Laviana por cuatro goles a tres. Los coruñeses vencían cuatro a cero pero acabó sufriendo ante los asturianos.

En vóley, Zalaeta perdió por 0 sets a 3 ante Torrejón en un partido en el que las coruñesas no tuvieron opción y fueron superadas con claridad.