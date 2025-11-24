El Andorra- Deportivo ya tiene fecha y hora

El último partido de 2025 ya tiene fecha y hora. El Deportivo visitará al Andorra el sábado 20 de diciembre a las 14:00 horas. Se trata de un horario llamativo y que permitirá a la plantilla deportivista marcharse antes de vacaciones.

El conjunto andorrano es noticia este lunes por el anuncio de la salida de su entrenador: Ibai Gómez, ex jugador del Dépor. El vasco arrancó muy bien la temporada pero la dinámica negativa de su equipo ha traído consigo este cambio.

Mientras el club del que es presidente Gerard Piqué busca nuevo entrenador, el Dépor atraviesa uno de los mejores momentos deportivos de la temporada con cuatro triunfos consecutivos.

Los coruñeses tratarán de cerrar en Albacete un gran mes de noviembre antes de afrontar un diciembre importante en la pelea por los puestos altos de la clasificación.

Estos son los horarios confirmados para las próximas semanas: