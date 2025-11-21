Deportivo - Ceuta: fecha, hora, cómo y dónde verlo

El Deportivo regresa a Riazor como líder de la categoría tras el bache de octubre. Acumulan tres triunfos consecutivos y buscan el cuarto ante un Ceuta que ha obtenido buenos resultados en este primer tercio de campeonato. La buena racha del Dépor deja muy buen sabor de boca y mucha ilusión en la afición herculina.

El Deportivo se enfrenta en la jornada 15 al AD Ceuta, un equipo recién ascendido a la Liga Hypermotion y con el que ya coincidió en Primera RFEF. 45 años después, el equipo ceutí volvió a competir en el fútbol profesional tras su histórico ascenso. Durante días se especuló de un posible cambio de hora debido al partido suspendido entre Ceuta y Almería pero finalmente se mantiene igual.

Fecha y hora

El duelo entre el Deportivo y el Ceuta se disputará el domingo 23 de noviembre a las 14:00 horas en Riazor.

Dónde ver el partido

Las compañías "tradicionales" (Vodafone, Movistar, Orange...) cuentan con paquetes que incluyen la Segunda División para sus clientes. De forma independiente, la categoría se puede contratar por menor precio en plataformas y compañías como Zeber, Finetwork, DAZN o Prime Video. Ten TV retransmitirá un partido de LaLiga Hypermotion por cada jornada. Además, la TVG retransmitirá en abierto 15 partidos del Deportivo.

Dépor

El Deportivo regresa a casa como líder de la tabla después de ganar 1 - 3 al Córdoba. Yeremay fue decisivo en esta victoria al dar la asistencia en el primer gol, marcar el segundo con un penalti "a lo Panenka" y dar la asistencia del tercero.

El Córdoba logró empatar 1 - 1 por un gol en propia puerta del Deportivo en un contraataque, pero finalmente los blanquiazules pudieron hacerse con el partido y conseguir un +3 que mantiene intactas sus aspiraciones de liderato.

Ceuta

El Ceuta es uno de los recién ascendidos en la Liga Hypermotion y se encuentra en la posición número 13, con un total de 18 puntos. Un equipo que le ha tomado el pulso a la categoría y que de los 7 partidos jugados fuera de casa tan solo ha sumado 6 puntos tras una victoria, tres empates y tres derrotas. La segunda mitad suspendida frente al Almería se disputará el 26 de noviembre a las 19:00 horas en el Alfonso Murube.