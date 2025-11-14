Córdoba - Deportivo: fecha, hora, cómo y dónde verlo

El Deportivo viaja a Córdoba después de superar su bache de resultados y encadenar dos victorias consecutivas que le han permitido colocarse en la segunda posición de la tabla. Los coruñeses suman 23 puntos y están a dos del Racing, igual que la UD Las Palmas.

El último precedente entre ambos equipos corresponde a la vuelta de la temporada anterior de la Liga Hypermotion, que terminó con el empate a unos en Riazor. El Córdoba se adelantó en la primera mitad, pero el Deportivo reaccionó tras el descanso y Zaka lograba el empate.

Fecha y hora

El duelo entre el Córdoba y el Deportivo se disputará el domingo 16 de noviembre a las 18:30 horas en el Arcángel.

Dónde ver el partido

Las compañías "tradicionales" (Vodafone, Movistar, Orange...) cuentan con paquetes que incluyen la Segunda División para sus clientes. De forma independiente, la categoría se puede contratar por menor precio en plataformas y compañías como Zeber, Finetwork, DAZN o Prime Video. Ten TV retransmitirá un partido de LaLiga Hypermotion por cada jornada. Además, la TVG retransmitirá en abierto 15 partidos del Deportivo.

Dépor

El Deportivo viaja a Córdoba después de su victoria frente a la Cultural por 3 - 0. Desde el inicio del partido el Dépor tuvo el control y supo aprovechar los errores del rival para abrir el marcador.

Zaka se convirtió en el protagonista con dos goles muy bien ejecutados, mientras que Mario Soriano completó la victoria con un tercer tanto.

Durante todo el encuentro la afición blanquiazul no dejó de animar a su equipo, disfrutando de cada acción en un partido que devolvió la confianza a todo el deportivismo.

Córdoba

El Córdoba recibe al Deportivo en la jornada 14 en la octava posición con 20 puntos, mientras que los herculinos están en el segundo puesto de la tabla y suman 23. Ambos equipos lucharán por la victoria para no bajar en la tabla, por lo que el partido se presenta interesante.