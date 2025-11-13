El Deportivo - Real Sociedad B ya tiene fecha y hora

LaLiga ha hecho público a última hora de este jueves los horarios correspondientes a la jornada número 18 de Segunda División. El Deportivo recibirá en Riazor a la Real Sociedad B el domingo 14 de diciembre a las 14 horas. Este será el último partido en casa de los coruñeses en 2025.

El conjunto vasco visitó Riazor hace dos temporadas. Aquel encuentro acabó 2-1 con dos tantos de Lucas Pérez. En la vuelta jugaron en la ciudad deportiva del conjunto donostiarra ya que la semana anterior al partido el Dépor había superado al Barcelona B y lograba el ascenso a Segunda División.

Los de Hidalgo finalizarán el año visitando al Andorra el siguiente fin de semana aunque ese partido todavía no tiene fecha. De esta forma los herculinos ya tienen la hoja de ruta de los próximos seis encuentros.

Lo más inmediato será visitar El Arcángel este próximo domingo a las 18:30 horas para enfrentarse al Córdoba. Después llegará el choque ante el Ceuta, programado en principio para el domingo 23 a las 14 horas. Sin embargo, ese partido podría cambiar de horario tras la suspensión del Ceuta - Almería por el fallecimiento de un aficionado.

Estos son los próximos encuentros del conjunto coruñés:

Córdoba - Deportivo: domingo 16 de noviembre a las 18:30 horas

Deportivo - Ceuta: domingo 23 de noviembre a las 14:horas

Albacete - Deportivo: sábado 29 de noviembre a las 18:30 horas

Sabadell - Deportivo: jueves 4 de diciembre a las 21:00 horas

Deportivo - Castellón: domingo 7 de diciembre a las 18:30 horas

Deportivo - Real Sociedad B: domingo 14 de diciembre a las 14:00 horas