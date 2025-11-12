Yeremay tiene claro su futuro en A Coruña: "Son decisiones que se toman... Y yo elegí al Depor"

Yeremay Hernández tiene clara su postura de seguir en A Coruña y que, a pesar de los cantos de sirena que recibió, la decisión que tomó fue la correcta.

En las últimas horas ha recibido el premio a mejor jugador de LaLiga Hypermotion, en el marco de la gala que organiza AFE cada temporada, y desde allí atendió a los micrófonos del programa radiofónico El Larguero de la Cadena SER.

El atacante grancanario afirmó que "tuve ofertas de varios equipos y decidí quedarme en el Depor porque para mí era lo mejor. Tengo el sueño y el objetivo de ascender a Primera y ayudar al equipo que me ayudó a mí a llegar al fútbol profesional. Son decisiones que se toman... Y yo elegí al Depor".

Su rendimiento no ha pasado inadvertido para nadie, pero no se plantea el poder ser llamado por la Selección: "Ahora está un poco lejos, estoy jugando en Segunda y tengo que seguir dando pasos. Ojalá algún día llegue, porque sería la hostia"

Sobre si esto le resta posibilidades de entrar en una hipotética citación de Luis de la Fuente, Yeremay manifestó que "es verdad que es un poco más difícil porque estás jugando en una categoría inferior, pero al final es fútbol. El campo es igual, el balón sigue siendo redondo. Sí es verdad que lo de la categoría está ahí y creo que tengo que seguir dando pasos. Ojalá se dé algún día. Con Luis de la Fuente no he hablado".

Hernández tiene claro su sueño ahora mismo: "Si ascendemos, me conformo con eso", manifestó entre risas.

Al respecto de su futuro, volvió a dejar claro su sentimiento blanquiazul. "A mí me gusta mucho la liga española, nuestra liga. Me gustan los equipos grandes, el Barça o el Madrid, son equipos top y me encantaría, sería un sueño algún día poder jugar en alguno de esos dos equipos. Pero por ahora el sueño que tengo es jugar con el Depor", concluyó.