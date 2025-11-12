Deportivo: El Sporting de Portugal volverá en invierno a por Yeremay

El nombre de Yeremay vuelve a ocupar portadas y noticias en la prensa deportiva. Este mismo miércoles el diario portugués Rècord llevaba en portada el nuevo interés del Sporting de Portugal en el futbolista canario. Periodistas portugueses insisten en que el conjunto verdiblanco volverá a intentar el fichaje de Yeremay en este próximo mercado invernal.

Y es que la portada no puede ser más expresiva: “Yeremay hasta el final”. En esa misma portada se asegura que el cuadro portugués tiene todos los informes de los encuentros de esta temporada y que el Sporting todavía piensa en su contratación.

Yeremay protagonizó uno de los grandes culebrones del verano. Las mareantes ofertas del conjunto lisboeta fueron rechazadas por el Deportivo. Las nuevas informaciones indican un cambio en los dirigentes del Sporting ya que aseguran que no esperarán hasta el final de mercado por el futbolista, algo que sí sucedió en verano.

El jugador ha dejado claro en las últimas horas que su deseo es jugar con el Dépor en Primera y en caso de salir priorizaría poder ir a un gran equipo del fútbol español.

Los últimos encuentros del futbolista canario han vuelto a despertar el interés de grandes equipos. Su asistencia en La Romareda y la jugada que acabó en larguero ante la Cultural se viralizaron en redes sociales. Por el momento el jugador quiere seguir centrado en lo suyo pero lo normal es que en este próximo mercado invernal vuelvan a llamar a su puerta.