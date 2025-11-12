Deportivo: Estos son los pilares de Antonio Hidalgo

A punto de llegar al primer tercio de temporada, el Deportivo ocupa puestos de ascenso directo. En estas trece primeras jornadas de liga, el equipo ya ha atravesado por diferentes momentos pero ha logrado sobreponerse y seguir en la zona alta de la tabla.

Además Antonio Hidalgo se ha mostrado como un técnico intervencionista y dispuesto a cambiar de jugadores y sistemas. Sin embargo la columna vertebral del equipo parece clara y cinco futbolistas han sido titulares en los trece encuentros de campeonato que se han disputado: Germán, Loureiro, Villares, Soriano y Yeremay.

En portería Germán Parreño es indiscutible. El guardameta aprovechó la salida de Helton para hacerse con el puesto de titular y ya no lo ha soltado. A ello hay que unir la lesión de Bachmann, el portero que debía disputarle la titularidad.

En defensa el gran baluarte es Miguel Loureiro. El futbolista llegaba este mismo verano y pronto quedó claro que su papel iba a ser fundamental para Antonio Hidalgo.

En el centro del campo ese privilegio lo tiene Diego Villares. El de Vilalba siempre acaba convirtiéndose en un fijo para todos los entrenadores y este año no iba a ser menos.

En ataque Mario Soriano y Yeremay son los dos futbolistas que han sido titulares en todos los encuentros ligueros. Todo el fútbol ofensivo del equipo pasa por sus botas e Hidalgo los considera indispensables en su plan de juego.

Luismi y Zaka también han participado en los trece encuentros ligueros aunque acumulan respectivamente 9 y 7 apariciones en el once titular.