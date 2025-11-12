El Dépor Abanca busca poner fin a la mala racha de resultados

Las de Fran Alonso reciben este viernes al colista y tratarán de poner fin a una racha de siete partidos sin conocer la victoria

La temporada ha comenzado realmente mal para los intereses del Dépor femenino. Las de Fran Alonso iniciaron la campaña sumando cinco de los nueve primeros puntos en juego. El inicio fue prometedor aunque el juego no fuera sobresaliente.

Sin embargo tras la victoria obtenida en la jornada 3 ante el Athletic por un gol a cero, las blanquiazules se han venido abajo y acumulan siete jornadas sin ganar y solo dos puntos de los últimos 21.

La última derrota resultó sonrojante. El Barça le endosó un ocho a cero al descanso que encendió todas las luces de alarma. La segunda mitad pasó sin pena ni gloria y las catalanas levantaron el pie del acelerador.

Las coruñesas están fuera del descenso porque por el momento hay dos equipos peores: el Dux Logroño y el Levante. Precisamente este último visita este viernes el estadio de Riazor en un partido agónico y con mucho en juego para los dos equipos.

El Levante ocupa la última posición y solo ha sumado dos puntos en diez jornadas. Se trata por tanto de un rival propicio para que las herculinas rompan por fin su mala racha de resultados. Todo lo que no sea ganar al Levante este viernes supondría un varapalo muy grande para un equipo que comenzó la temporada con el objetivo de colarse en el top 8 del fútbol español. Las dudas se han instalado en un conjunto que necesita salir de la crisis a través de la victoria.