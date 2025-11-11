El Deportivo viajará a Sabadell en segunda ronda de Copa

El Deportivo ya conoce el rival al que se enfrentará en segunda ronda de la Copa del Rey: el Sabadell. El choque se jugará el 2,3 o 4 de diciembre a partido único en la Nova Creu Alta.

De esta manera los herculinos tendrán que afrontar un largo viaje en un partido que se jugará entre los choques ligueros ante Albacete en el Belmonte y Castellón en casa.

El Sabadell milita actualmente en el grupo II de Primera Federación y ocupa puesto de playoff con 17 puntos en 11 jornadas. De hecho el año del ascenso del Dépor a Segunda compartieron grupo. Los coruñeses vencieron a domicilio por cero goles a uno y empataron a uno en Riazor. Aquella temporada el Sabadell acabaría descendiendo.

El partido será muy especial para Antonio Hidalgo. El técnico dirigió al conjunto catalán durante cuatro temporadas y logró el ascenso a Segunda División en la temporada 2019-2020.