El Deportivo recupera puestos de ascenso directo

El Deportivo logró superar su bache de resultados y encadena dos victorias consecutivas que le han permitido auparse a la segunda posición de la tabla. Los coruñeses suman 23 puntos y están a dos del Racing.

La igualdad en la zona alta es máxima y hay equipos con 20 puntos fuera incluso de la zona de playoff. A expensas de que se reanude el choque entre Ceuta y Almería, suspendido por el fallecimiento de un espectador, los de Hidalgo recuperan sensaciones antes de visitar el siempre complicado Arcángel.

Tras un mes de octubre negativo para el conjunto herculino, noviembre ha arrancado con sensaciones diferentes. Aunque el equipo no brilló en exceso en la primera parte ante la Cultural, la efectividad goleadora y los fallos de los leoneses permitieron sumar tres puntos importantes.

El Racing de Santander lidera la tabla con 25 puntos, Dépor es segundo con 23, los mismos que la UD Las Palmas. Con 22 están Burgos y Almería, aunque los andaluces con un partido menos, y el Cádiz cierra la zona de playoff con 21. Fuera de esos puestos hay otros equipos importantes como Valladolid o Córdoba con 20.

Ese encuentro ante el Córdoba se jugará este próximo domingo 16 a las 18:30 horas.