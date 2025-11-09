El caño de Yeremay que enamora al deportivismo

Yeremay continúa en plena forma. El jugador canario sigue siendo una pieza clave en el dibujo de Antonio Hidalgo, algo que volvió a demostrar en el encuentro disputado entre el Deportivo y la Cultural leonesa este sábado en Riazor.

Con el marcador a favor —el luminoso indicaba ya un 2-0 para los blanquiazules con tantos de Eddahchouri y Mario Soriano— el Dépor se gustaba y se hacía gustar ante la afición. Fue entonces cuando el extremo, de 23 años, hizo un caño que provocó la ovación de la afición, que ayer llenaba el estadio con más de 25.000 almas.

Precisamente en la segunda parte Yere estuvo a punto de sumar otro gol al marcador. En el minuto 52 logró marcharse por el centro dejando a los futbolistas de la Cultural atrás para intentar una vaselina ante la portería rival que chocó contra el travesaño.

Para el tercero hubo que esperar al minuto 75, con un tanto de Eddahchouri a pase de Luismi Cruz y ante un Riazor que ya era una fiesta.

Con ese 3-0 final, el Dépor volvió a la senda de la victoria y a disfrutar como local, sumando tres puntos muy necesarios que lo sitúan en segunda posición en la categoría de plata.