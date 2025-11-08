Deportivo 3 - Cultural 0: El Dépor recupera sensaciones con un Zaka muy efectivo RC Deportivo

El Deportivo se reencontró con la victoria tras superar por tres goles a cero a la Cultural en Riazor. Zaka en dos ocasiones y Mario Soriano fueron los goleadores de un encuentro que se puso de cara en la primera mitad.

El choque arrancó con una Cultu que quería dominar y hacerse con el control del partido. Los primeros minutos resultaron igualados y con los dos equipos sin generar excesivo peligro.

Ojeda buscó la primera para el cuadro leonés. Lo intentaron los blanquiazules con una contra llevada por Mario a la salida de un córner visitante.

El Dépor empezó a inquietar con acciones profundas y bien llevadas por Quaglietta. El italiano lo buscó con una buena acción que acabó en centro forzado desde línea de fondo.

Fue el inicio del ataque de un Dépor que se vino arriba y se aprovechó de los errores del rival. Zaka hizo el primero tras un error de Rodri que adelantaba a los coruñeses.

Intentó reaccionar el equipo visitante con una llegada de Manu Justo tras un error de Noubi que no aprovecharon los visitantes.

Fue el momento elegido por un Dépor que no perdonó y se mostró efectivo en el momento que más pedía el partido: Mario hacía el segundo tras asistencia de Zaka. Era el minuto 23 y por fin el partido se ponía de cara para los coruñeses.

A pesar de ello lo intentó la Cultu pero Germán volvió a demostrar un día más su valía en la portería. El guardameta sacaba un disparo de Mboulq que se envenenaba tras tocar en un defensa del Dépor.

Tras el descanso buscaba el Dépor el tercero. Hidalgo movió el banquillo y dio entrada a Jurado en lugar de Gragera.

La tuvo Yere con otra acción de fantasía que se estrellaba en el larguero. Zaka no aprovechaba el rechace y el Dépor perdía la oportunidad.

Seguía mandando el equipo herculino que iba a finiquitar el partido en el minuto 75 con un Zaka que se reivindicaba a nivel personal. El delantero hacía el tercero para los suyos

Los más de 25.000 espectadores que acudieron a Riazor disfrutaba del triunfo de su equipo tras dos partidos sin conocer la victoria. El tres a cero confirma la recuperación de un Dépor que volvió a disfrutar en su campo.