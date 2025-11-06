Deportivo - Cultural Leonesa: fecha, hora, cómo y dónde verlo

El Deportivo regresa a Riazor para enfrentarse a la Cultural Leonesa en un encuentro declarado de alto riesgo, por lo que habrá refuerzo de las medidas de seguridad desplegadas por toda la ciudad durante este fin de semana. Tras su victoria frente al Zaragoza, el Dépor regresa a los puestos importantes de la tabla, colocándose en cuarta posición con 20 puntos.

La Cultural Leonesa ascendió a la Liga Hypermotion en mayo de 2025 tras su empate frente al Andorra 1 - 1. Consiguió el ascenso ocho años después del último, dirigidos por Rubén de la Barrera, cuando solo duraron un año en Segunda, el único en el último medio siglo.

Fecha y hora

El duelo entre el Deportivo y la Cultural Leonesa se disputará el sábado 8 de noviembre a las 18:30 horas en Riazor.

Dónde ver el partido

Las compañías "tradicionales" (Vodafone, Movistar, Orange...) cuentan con paquetes que incluyen la Segunda División para sus clientes. De forma independiente, la categoría se puede contratar por menor precio en plataformas y compañías como Zeber, Finetwork, DAZN o Prime Video. Ten TV retransmitirá un partido de LaLiga Hypermotion por cada jornada. Además, la TVG retransmitirá en abierto 15 partidos del Deportivo.

Dépor

El Deportivo vuelve a Riazor después de ganar 1 - 5 al Sámano en la primera ronda de la Copa del Rey y tras su victoria frente al Zaragoza por 0 - 2, rompiendo la mala racha de cinco partidos de liga sin ganar. En la primera mitad, los locales dominaron algo más y tuvieron las mejores oportunidades, mientras que el Dépor fue lento.

En la segunda parte cambió todo: un tiro espectacular desde la frontal de Mario Soriano que abrió el marcador para los coruñeses, y ya minutos después Yeremay protagonizó una galopada de más de medio campo y su centro de tacón le permitió a Mella sentenciar el partido.

Cultural Leonesa

La Cultural Leonesa viaja a Riazor en la jornada 13 de liga en la décimo quinta posición de la tabla con un total de 14 puntos. El Deportivo necesita ganar el encuentro para mantenerse en los puestos de promoción de ascenso o colocarse en los de ascenso directo, mientras que la Cultural luchará por la victoria para alejarse del descenso.