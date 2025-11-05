El Deportivo reestructura su departamento de captación

El hasta ahora responsable de captación del Deportivo, Martín Castiñeira. RCDeportivo

Martín Castiñeira ha anunciado a través de sus redes sociales su salida del Deportivo. El hasta ahora responsable de captación deja su cargo tras más de cuatro años en la entidad herculina.

El club enmarca este movimiento en un proceso de reestructuración dentro de la captación de jugadores.

Castiñeira aterrizó en el club en 2021 tras las incorporaciones de Carlos Rosende y Juan Giménez a la secretaría técnica del Deportivo.

Su labor estos años se ha centrado en la captación de jóvenes talentos y en planificación del Fabril junto a Óscar Gilsanz cuando el técnico de Betanzos dirigía al filial. Su amplio conocimiento en el fútbol gallego y buen trato con las familias, convirtieron a Martín en una figura muy conocida y respetada dentro de la Ciudad Deportiva de Abegondo.

Su publicación de despedida se llenaba rápidamente de mensajes de apoyo y reconocimiento a su gran labor dentro del club.

No ha sido la única salida en los últimos días

Tania Fernández, responsable de protocolo en el Deportivo, se despedía hace unas semanas del club tras "un capítulo ilusionante, bonito, trepidante e intenso".

El club no ha comunicado de manera oficial estos movimientos y han sido los propios protagonistas los que han hecho pública su salida.