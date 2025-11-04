Deportivo: Luis Chacón no jugará en Riazor con la Cultural

Luis Chacón durante un entrenamiento cuando era jugador del Deportivo.

El Deportivo recibe este sábado a la Cultural y Deportiva Leonesa en Riazor a las 18:30. El conjunto coruñés tratará de dar continuidad a la victoria lograda ante el Zaragoza este pasado domingo.

La Cultural llega tras un inicio irregular que le llevó a cambiar de entrenador. Raúl Llona era despedido y Ziganda era nombrado nuevo entrenador.

Los leoneses llegan con varios jugadores con pasado en el conjunto blanquiazul. El más destacado hasta la fecha es Luis Chacón. El futbolista cedido por el Deportivo está respondiendo a las expectativas y acumula ya tres goles en la temporada.

Además ha sido titular en los doce partidos de liga. El gallego sin embargo no podrá jugar este fin de semana ya que el Dépor incluyó una cláusula en su cesión mediante la cual la Cultural tendría que desembolsar una importante cantidad de dinero para alinear al atacante.

Además de Chacón, el equipo leonés cuenta con Bicho y Quique Fornos, dos jugadores formados en Abegondo y que han encontrado estabilidad en León.

Los coruñeses afrontan con ganas el partido y buscarán reencontrarse con la victoria en Riazor tras los empates ante Almería y Valladolid.