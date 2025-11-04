El Deportivo - Castellón ya tiene fecha y hora

LaLiga ha hecho oficial el horario del partido correspondiente a la jornada 17 que enfrentará a Deportivo y Castellón en Riazor. El choque se disputará el domingo 7 de diciembre a las 18:30 horas.

Ambos equipos se vieron recientemente las caras en Primera Federación y Segunda y los partidos destacaron por su espectacularidad y goles anotados. De hecho en la última visita Riazor, los blanquiazules vencieron por cinco goles a uno.

El Castellón es uno de los equipos que ha cambiado de técnico en este inicio liguero y suma quince puntos. Esto le permite contar con cuatro de ventaja sobre el descenso y a cinco del playoff.

De esta forma el Dépor conoce ya la fecha y el horario de los partidos que afrontará durante este próximo mes: