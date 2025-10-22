Declarado de alto riesgo el partido entre Deportivo y Valladolid

Imagen de la grada de Maratón en un partido. RC Deportivo.

La Comisión contra la Violencia en el Deporte decidió declarar el encuentro entre Deportivo y Valladolid de alto riesgo. El choque se disputará este domingo a las 21:00 horas en Riazor.

Esta decisión provocará que el dispositivo de seguridad se refuerce de manera especial para evitar enfrentamientos entre los ultras de ambos conjuntos.

Ambos equipos llevan varios años sin verse las caras y el dispositivo policial tratará de evitar imágenes como las que provocaron la temporada pasada los ultras del Málaga en los aledaños de Riazor dos días antes del partido.

Ya son varios los encuentros de esta temporada que se han declarado de alto riesgo en Riazor y una vez más se reforzará la seguridad de todos los aficionados que decidan desplazarse al feudo coruñés.

El conjunto blanquiazul facilitó un total de 564 entradas a un precio de 25 euros. La declaración de alto riesgo obliga a los clubes a reforzar su propia seguridad en el sistema de ventas de entradas.