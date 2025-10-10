Málaga - Deportivo: fecha, hora, cómo y dónde verlo

El Deportivo viaja a tierras andaluzas siendo el único equipo invicto de Primera y de Segunda. Lo hace para disputar el encuentro declarado de alto riesgo frente al Málaga. Por tanto, el partido contará con vigilancia extra para velar por la seguridad de quienes acudan al feudo malaguista.

El último precedente entre ambos equipos corresponde al partido de vuelta de la temporada anterior en la Liga Hypermotion, que terminó con el empate 1-1 en La Rosaleda. Era el primer partido del 2025.

El Dépor conseguía sumar un punto tras la soberbia actuación de Mario Soriano y Yeremay. Este último fue el autor del tanto blanquiazul, pero un error de Davo en la salida de balón permitió al Málaga generar una acción de peligro que acabó en gol.

Fecha y hora

El duelo entre el Málaga y el Deportivo se disputará el domingo 12 de octubre a las 21:00 horas en La Rosaleda.

Dónde ver el partido

Las compañías "tradicionales" (Vodafone, Movistar, Orange...) cuentan con paquetes que incluyen la Segunda División para sus clientes. De forma independiente, la categoría se puede contratar por menor precio en plataformas y compañías como Zeber, Finetwork, DAZN o Prime Video. Ten TV retransmitirá un partido de LaLiga Hypermotion por cada jornada. Además, la TVG retransmitirá en abierto 15 partidos del Deportivo.

Dépor

El Deportivo viaja a Málaga tras su empate a uno frente al Almería en un encuentro en el que la falta de acierto privó a los herculinos de sumar tres puntos, pese a las ocasiones.

El Almería abrió el marcador. En la única contra peligrosa del equipo visitante, Germán desvió el balón al córner, y en el saque de esquina, Bonini conectó un cabezazo para anotar el primer gol del encuentro.

En la segunda parte Yeremay sorprendía al Almería y a afición con su primer golazo de la temporada ante un Riazor que creía en la remontada. Sin embargo, la euforia y empuje del gol no fueron suficientes y el encuentro terminó en empate.

Málaga

El Málaga recibe en La Rosaleda al Deportivo en puestos de descenso. Los andaluces llegan a la jornada 9 con 8 puntos y en la posición 19, habiendo perdido 4 partidos, y empatado y perdido dos.

De los 4 partidos jugados en casa, tan solo ha ganado uno frente al Real Sociedad por un 1-0. En su último encuentro, vivió una derrota frente al Racing de Santander por 3-0.