El Deportivo viajará a Cantabria en primera ronda de Copa del Rey

El Deportivo ya conoce a su rival en primera ronda de Copa del Rey. Los coruñeses visitarán el campo del Sámano, un humilde equipo cántabro que compite esta temporada por primera vez en Segunda Federación.

De hecho su inicio de temporada es muy discreto ya que ocupa la última posición de la tabla con un punto en las cinco primeras jornadas. El equipo cántabro está encuadrado en el mismo grupo que el Fabril, líder de su categoría con quince puntos.

De esta forma el Dépor es claro favorito en esta primera ronda y no debería tener grandes problemas para superar al Sámano. Esta primera ronda se jugará el 28,29 y 30 de octubre por lo que serán partidos entre semana.

El Negreira se enfrentará a un Primera División

El conjunto coruñés que milita en Preferente logró este fin de semana alcanzar esta primera ronda y recibirá en su campo a la Real Sociedad. Un gran premio para un equipo humilde que hace años logró alcanzar la extinta Segunda División B.

Por su parte el Ourense CF, actualmente en Primera Federación se enfrentará al Real Oviedo. El Racing de Ferrol visitará el campo del Langreo y la UD Ourense y el Pontevedra se medirán en un interesante derbi gallego. El Celta visitará al modesto Puerto de Vega.