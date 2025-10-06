Deportivo: Bachmann estará tres meses de baja por su lesión de rodilla

Fue una de las imágenes del fin de semana en torno al Deportivo. Las cámaras de televisión enfocaban a Daniel Bachmann este sábado con muletas y la rodilla inmovilizada.

El club no había ofrecido detalles sobre cómo y cuándo se produjo su lesión pero todo hacía indicar que era algo serio. Este lunes hemos conocido el parte médico en el que se relata el alcance exacto: rotura parcial del ligamento externo de la rodilla izquierda.

El club ha optado por un tratamiento que no requiere intervención quirúrgica. Bachmann iniciará una fase de inmovilización y descarga de la articulación para pasar después a fase de recuperación con fisios y readaptadores.

En el parte médico se habla de un periodo mínimo de diez semanas de baja. El portero no ha debutado todavía con la camiseta del Dépor tras llegar en el tramo final de mercado y con la liga ya iniciada.

Las buenas actuaciones de Germán Parreño le han dejado sin opciones. Su ausencia en la convocatoria del otro día fue cubierta por Eric Puerto.