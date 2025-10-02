El entrenador del Deportivo, Antonio Hidalgo, durante un entrenamiento.

El entrenador del Deportivo, Antonio Hidalgo, durante un entrenamiento.

El Zaragoza - Deportivo ya tiene fecha y hora

El conjunto coruñés visitará tierras mañas el primer fin de semana de noviembre

El Deportivo ya conoce los horarios de los próximos cinco encuentros de liga. El último en salir ha sido el Zaragoza - Deportivo, partido que se jugará el domingo 2 de noviembre a las 21:00 horas.

El conjunto maño trata de lograr una buena dinámica de resultados tras un inicio bastante negativo. La victoria del otro día ante el Mirandés ha dado oxígeno a un club histórico que no logra salir del pozo de Segunda División.

El conjunto coruñés ha tenido el inicio contrario y comanda la clasificación. Sin embargo tiene por delante un mes de octubre durísimo ante rivales complicados.

Almería, Málaga, Racing de Santander, Valladolid y Zaragoza serán los oponentes de los de Antonio Hidalgo.

Estos son los próximos horarios y fechas:

  • Deportivo - Almería: sábado 4 de octubre a las 16:15 horas

  • Málaga - Deportivo: domingo 12 de octubre a las 21:00 horas

  • Racing de Santander - Deportivo: domingo 19 de octubre a las 18:30 horas

  • Deportivo - Valladolid: domingo 26 de octubre a las 21:00 horas

  • Zaragoza - Deportivo: domingo 2 de noviembre a las 21:00 horas