El Zaragoza - Deportivo ya tiene fecha y hora
El conjunto coruñés visitará tierras mañas el primer fin de semana de noviembre
El Deportivo ya conoce los horarios de los próximos cinco encuentros de liga. El último en salir ha sido el Zaragoza - Deportivo, partido que se jugará el domingo 2 de noviembre a las 21:00 horas.
El conjunto maño trata de lograr una buena dinámica de resultados tras un inicio bastante negativo. La victoria del otro día ante el Mirandés ha dado oxígeno a un club histórico que no logra salir del pozo de Segunda División.
El conjunto coruñés ha tenido el inicio contrario y comanda la clasificación. Sin embargo tiene por delante un mes de octubre durísimo ante rivales complicados.
Almería, Málaga, Racing de Santander, Valladolid y Zaragoza serán los oponentes de los de Antonio Hidalgo.
Estos son los próximos horarios y fechas:
Deportivo - Almería: sábado 4 de octubre a las 16:15 horas
Málaga - Deportivo: domingo 12 de octubre a las 21:00 horas
Racing de Santander - Deportivo: domingo 19 de octubre a las 18:30 horas
Deportivo - Valladolid: domingo 26 de octubre a las 21:00 horas
Zaragoza - Deportivo: domingo 2 de noviembre a las 21:00 horas