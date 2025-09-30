Arsenio Iglesias, presente en el nuevo Abegondo: el campo principal llevará su nombre

El presidente del Deportivo, Juan Carlos Escotet, ha confirmado que el campo principal de la Ciudad Deportiva de Abegondo, ahora denominada Dépor Training Center, pasará a denominarse Arsenio Iglesias en homenaje al que fuera técnico deportivista.

Arsenio, originario de Arteixo, ha sido el técnico que más partidos oficiales dirigió del Deportivo en su historia.

De esta forma, el terreno de juego que alberga los partidos del Fabril y otros equipos del fútbol formativo recordará de forma perpetua a un símbolo del deportivismo, fallecido en mayo del 2023. Sus restos mortales fueron velados por miles de deportivistas en el estadio de Riazor.

La ciudad deportiva de La Torre, en A Coruña, también lleva su nombre desde 2020. Una placa situada en la entrada de vestuarios recoge este recuerdo, por donde cada día pasan miles de deportistas.

El entrenador que cambió la historia del Dépor

Su paso por el conjunto deportivista tuvo tres etapas, una en los años 70, otra a principios de los 80 y una última que abarcó desde finales de los 80 a mediados de los 90.

En esta última hizo historia consiguiendo un subcampeonato de Liga y el primer título de la historia del Dépor: una Copa del Rey que permanece en la memoria y el corazón de la afición.

Durante su etapa como entrenador, Arsenio Iglesias dejó grandes frases que todavía siguen siendo recordadas a día de hoy.

Una de ellas fue "cuidado con la fiesta que nos la quitan de los fuciños", un llamamiento a la prudencia que fue recordada especialmente en la final del playoff que el Dépor jugó contra el Albacete y que el conjunto blanquiazul perdió cuando algunos ya daban por hecho el ascenso.

"Yo creo que si no te defiendes bien, no puedes hacer grandes cosas. Sobre todo los equipos pequeños. Si defiendes bien, tienes mucho ganado. En eso hay que pensar siempre", fue otra de sus grandes frases que definían su gran carácter y su forma de ver el fútbol.

Su último trabajo en los banquillos se produjo en el año 2005, cuando fue nombrado seleccionador gallego junto a Fernando Vázquez en un partido que Galicia disputó contra Uruguay, ganando por 3-2 en San Lázaro.

La polémica por el nombre

El nuevo nombre de la ciudad deportiva, que toma el testigo del genérico Abegondo que se empezó a utilizar bajo la presidencia de Tino Fernández y el original El Mundo del Fútbol con el que Augusto César Lendoiro bautizó la instalación en 2002.

En redes sociales, fueron bastantes los deportivistas que se quejaron de la nomenclatura en inglés, alejada del tradicional nombre de Abegondo e incluso dejando de lado el gallego.