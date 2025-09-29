El Deportivo mantiene el liderato a pesar del empate en Ipurúa

El Deportivo finalizará la séptima jornada de liga como líder de Segunda División. Y es que el partido entre Leganés y Castellón que se disputa este lunes es intrascendente a nivel clasificación.

Los coruñeses son primeros con quince puntos en siete jornadas y están igualados con el Cádiz. A pesar del empate en Ipurúa, los de Hidalgo comandan la tabla por segunda semana consecutiva.

El conjunto blanquiazul no conoce la derrota en lo que va de temporada y cuenta con números realmente buenos en este inicio de campaña. Con 16 goles a favor y sólo cinco en contra, los herculinos son el equipo menos goleado y el segundo más goleador.

En esta buena posición el Dépor afronta un exigente mes de octubre. Primero recibirá al Almería en casa y después visitará el campo del Málaga y el del Racing de Santander para finalizar el mes recibiendo al Valladolid en Riazor.