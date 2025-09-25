El Dépor presenta ante su afición sus nuevas equipaciones

Presentación de la equipación del Dépor para la 2025/2026. Marineda City

Incluso para la presentación de la nueva equipación, el deportivismo se vuelca con su equipo. El Dépor enseñó este miércoles por la tarde sus nuevas camisetas para la temporada 2025/2026 a su afición, en un evento celebrado en Marineda City donde tampoco faltaron las firmas, las fotos y la música.

En representación de los dos primeros equipos del club blanquiazul estuvieron los futbolistas Mario Soriano, Mulattieri, Stoichkov, Lucas Noubi, Luismi Cruz, José Gragera, Miguel Loureiro, Quagliata, Bachmann, Merle Barth, Espe Pizarro, Colette Cavanagh, Marisa García, Olaya, Inês Pereira y Marina Artero.

Tampoco faltó representación de la cantera, con jugadores y jugadoras de todas las categorías del Dépor como Álex Marqués, Héctor Areosa, Carmen Carballada y Michi Apóstol; y del Dépor Genuine con Álex Rey, Mamadou y Víctor Vales.

Además de las tres equipaciones, y sus correspondientes conjuntos para las porteras y porteros, el Dépor presentó también sus conjuntos de entreno y de calle.

Entre el público, deportivistas de todas las edades pudieron disfrutar de cerca de las y los futbolistas, optando además a premios como camisetas y balones firmados, así como abonos para la temporada 2025-2026.

La presentación contó con una actuación de freestyle de rap del proyecto social GN (Gallos del Norte) centrado en la improvisación inclusiva y la música urbana.