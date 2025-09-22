El Deportivo presenta este miércoles en Marineda City su equipación para la temporada 2025/26

El Deportivo presentará este miércoles en Marineda City su equipación para la temporada 2025/26. Jugadores y jugadoras de todas las categorías del club estarán en el centro comercial desde las 19:00 horas de este 24 de septiembre en una fiesta que compartirán con los seguidores del equipo.

Así, jugadores y jugadoras del Dépor, Dépor Abanca, Cantera y Dépor Genuine lucirán la nueva colección Kappa en Marineda City. Mario Soriano, Mulattieri, Stoichkov, Lucas Noubi, Luismi Cruz, José Gragera, Miguel Loureiro, Quagliata, Bachmann, Merle Barth, Espe Pizarro, Colette Cavanagh, Marisa García, Olaya, Inês Pereira y Marina Artero, entre otros, no se perderán la cita.

La fiesta se celebrará en la planta 2 del centro comercial, en la zona de Marineda Kids y junto al Karting Marineda. Los asistentes podrán conseguir premios oficiales como camisetas y balones firmados, así como abonos para la temporada 2025/26.

El evento contará con una actuación especial de freestyle de rap de la plataforma Gallos del Norte, un proyecto social gallego de referencia en la escena del freestyle inclusivo y la música urbana, que traerá toda su energía y habilidades líricas para contagiar al público.