Deportivo: Los delanteros ponen en aprietos a Antonio Hidalgo

El debate del nueve se ha instalado alrededor del Deportivo. El conjunto coruñés, a diferencia de la temporada pasada, ha empezado la temporada con gran acierto goleador y una seguridad defensiva que le ha permitido sumar once de quince puntos en juego.

El hat trick de Zaka el pasado fin de semana ante el Mirandés genera competencia a Samuele Mulattieri, que está aportando mucho al equipo, aunque de cara a portería solo haya podido anotar un gol en lo que va de temporada.

El Dépor es, después del Racing de Santander, el equipo con más goles a favor de la categoría con un total de once en cinco partidos, una media de más de dos por encuentro.

Zaka comanda la lista de máximos goleadores de Segunda con cuatro goles, los mismos que Andrés Martín y Asier Villaliebre del Racing.

Lo más probable es que Hidalgo siga apostando por el italiano que se ha adaptado bien al equipo y le ofrece muchas soluciones en ataque.