Deportivo: David Mella convocado para el Mundial sub-20

El extremo estará este viernes en el partido ante el Huesca pero se perderá los siguientes cuatro encuentros ligueros si España llega a la final

Paco Gallardo ha hecho oficial la lista oficial de futbolistas convocados para el Mundial Sub-20 que se disputa en Chile. Tal y como era de esperar, David Mella forma parte de la expedición y se perderá casi un mes de liga si la selección avanza rondas hasta la final.

La buena noticia es que el extremo estará este viernes en Riazor en el partido ante el Huesca ya que los jugadores se concentrarán este domingo antes de viajar al país sudamericano.

La selección quedó encuadrada en el Grupo C y sus rivales en la primera fase serán Brasil, Marruecos y México. La sub-20 acude de nuevo a un Mundial tras quedarse fuera de las últimas cuatro citas.

El futbolista se podría perder cuatro encuentros ligueros, concretamente ante el Eibar, Almería, Málaga y Racing de Santander.