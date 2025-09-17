Deportivo: David Mella convocado para el Mundial sub-20

Paco Gallardo ha hecho oficial la lista oficial de futbolistas convocados para el Mundial Sub-20 que se disputa en Chile. Tal y como era de esperar, David Mella forma parte de la expedición y se perderá casi un mes de liga si la selección avanza rondas hasta la final.

La buena noticia es que el extremo estará este viernes en Riazor en el partido ante el Huesca ya que los jugadores se concentrarán este domingo antes de viajar al país sudamericano.

La selección quedó encuadrada en el Grupo C y sus rivales en la primera fase serán Brasil, Marruecos y México. La sub-20 acude de nuevo a un Mundial tras quedarse fuera de las últimas cuatro citas.

21 nombres 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗹𝗮 𝗵𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮.

21 nombres 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗹𝘂𝗰𝗵𝗮𝗿 𝗽𝗼𝗿 𝗹𝗮 𝘀𝗲𝗴𝘂𝗻𝗱𝗮 𝗲𝘀𝘁𝗿𝗲𝗹𝗹𝗮.



🌟 Con todos ustedes: la convocatoria de España para el #U20WC.#NuestraBase | #SUB20 pic.twitter.com/4ku2e39fvg — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) September 17, 2025

El futbolista se podría perder cuatro encuentros ligueros, concretamente ante el Eibar, Almería, Málaga y Racing de Santander.