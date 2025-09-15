El Deportivo se coloca en puestos de ascenso directo

A falta del encuentro de esta noche entre Zaragoza y Albacete que no afectará a la zona alta de la clasificación, el Dépor acaba la quinta jornada de liga en segunda posición, un puesto que daría el ascenso directo.

Los coruñeses aprovecharon los tropiezos de los equipos que estaban arriba y la victoria ante el Mirandés lo sitúa a un solo punto del Racing de Santander, actual líder de Segunda.

Los cántabros cuentan con doce puntos tras perder este fin de semana de manera clara y contundente ante la Cultural Leonesa por un gol a cuatro. Chacón, jugador cedido por el Dépor, fue uno de los grandes protagonistas del choque tras anotar un gol y dar una asistencia.

El equipo de Antonio Hidalgo no conoce la derrota tras las cinco primeras jornadas de liga y suma 11 de los 15 puntos en juego. Valladolid y Cádiz han calcado los números del Dépor y se encuentran en zona de playoff.

Los coruñeses inaugurarán la sexta jornada el viernes en Riazor recibiendo al Huesca. Una victoria permitiría a los herculinos dormir en lo alto de la tabla.