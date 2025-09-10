Juan Carlos Escotet, presidente del Deportivo: "Estamos ante un proyecto de enorme complejidad"

El presidente del Deportivo, Juan Carlos Escotet, ha repasado en una entrevista en los canales oficiales del club el estado de las obras del museo y la Torre de Marathón, así como su punto de vista ante la intención de ampliar Riazor y la relación con el ayuntamiento de A Coruña.

"Lo que sea bueno para A Coruña es bueno para el Deportivo, pero estamos ante un proyecto de enorme complejidad que exige el cumplimiento de requisitos estrictos en materia de movilidad, seguridad, sostenibilidad o impacto urbanístico", dijo el venezolano.

"El Deportivo no puede ni debe comprometer su equilibrio financiero. Estamos realizando mejoras significativas en el estadio con un objetivo claro, ofrecer una mejor experiencia de partido a nuestros aficionados que bien se lo merecen. Se ha trabajado en accesibilidad, condiciones sanitarias y de seguridad, entre otros aspectos, y todas esas actuaciones son compatibles con una remodelación del estadio a futuro que debe ser resuelta por el propietario de la instalación", explicó.

Con respecto a la inversión, quiso recordar que "la propiedad del Deportivo ya ha realizado un esfuerzo extraordinario con más de 100 millones de euros invertidos en los dos últimos años, destinados a sanear el club y a construir una plantilla competitiva".

Para Escotet, "el estadio es el décimo con mayor asistencia media de España, con cerca de un promedio de 22.000 espectadores por partido. Pensar en duplicar su aforo no solo carece de sentido práctico, sino que supondría caída de ingresos por exceso de capacidad durante el período de construcción. Requeriría un nivel de inversión que sería enorme, existiendo otras necesidades sociales".

A juicio del también presidente de Abanca, "no le encontramos justificación financiera a duplicar el aforo del estadio cuando no es necesario, se trata de una instalación deportiva y por tanto se debe tratar como tal. Nuestra disposición es absoluta a tener la mejor relación con el ayuntamiento y estamos a la espera de autorizaciones definitivas para mejorar la experiencia deportivista durante el match day y lograr también aumentar los ingresos del club para seguir mejorando esa plantilla".

El nuevo museo y la Torre de Marathón

Escotet confirmó que "queremos que sean dos lugares de memoria y orgullo colectivo. A Coruña y Galicia tienen en el Deportivo un símbolo de identidad y tanto el museo como la Torre de Marathon deben ser espacios que lo recojan, lo protejan y lo proyecten para el futuro".

Sobre el estado de las obras, ha dicho que "haremos todo lo posible, todo lo que esté al alcance para que ambos sean un referente cultural y deportivo de A Coruña para el resto del mundo. Estamos poniendo en valor lugares que son parte del patrimonio histórico de la ciudad y eso es algo que los ciudadanos valoran especialmente".

El museo es "una deuda con el deportivismo. Lo correcto es que se apoye y se deje abrir en el menor tiempo posible una vez hemos cumplido con todos los requisitos como hemos hecho".

El objetivo del museo

Sobre los fines con los que se construye el museo, Escotet ha declarado que "no solo será un lugar donde se expongan trofeos, va mucho más allá. Será un espacio pedagógico, donde los más jóvenes comprendan lo que significa esfuerzo, sacrificio, trabajo en equipo y orgullo de pertenencia. Queremos que inspire a futuras generaciones y sirva como vehículo transmisor de los valores de un club con más de cien años de vida".

"¿Qué puede haber más hermoso que ver a un abuelo y su nieta o a unos padres y sus hijos recorriendo un espacio como la Torre de Marathon y compartiendo recuerdos y vivencias sobre el club que los une? Eso construye familia, comunidad, pertenencia y es el terreno fértil para cumplir 100 años más de historia y por eso hay que seguir sembrándolo y estamos trabajando con tanto empeño para lograrlo", reflexionó.

La situación de las obras

Con respecto al estado de las cuestiones administrativas, Juan Carlos Escotet confirmó que "queremos que el museo sea una realidad cuanto antes y que los deportivistas, con quienes tenemos una deuda desde hace tantos años con la promesa del museo, puedan disfrutar de un espacio a la altura de nuestra historia. El proyecto se encuentra en estos momentos pendiente de resolver cuestiones administrativas que corresponde al ayuntamiento y esperamos que se reanuden sin más demora. Estamos en el orden del 70% y con toda la documentación a disposición del ayuntamiento".