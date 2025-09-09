El Deportivo - Almería ya tiene fecha y horario

LaLiga dio a conocer este martes la fecha y el horario del partido correspondiente a la octava jornada de Liga de Segunda División. El Dépor recibirá al Almería el sábado 4 de octubre a las 16:15 horas en Riazor.

El conjunto andaluz afronta su segunda temporada en Segunda tras el descenso sufrido hace dos años. Los rojiblancos han iniciado la temporada de manera algo irregular tras sumar 5 de los 12 puntos en juego. En su plantilla siguen contando con jugadores desequilibrantes a pesar de haber perdido a futbolistas como Luis Suárez, máximo goleador de Segunda el año pasado.

El Dépor afronta un tramo de temporada en el que visitará a Mirandés y Eibar mientras que recibirá a Huesca y Almería en Riazor. Los de Hidalgo no conocen por ahora la derrota y han sumado 8 puntos de 12 en juego.

Por el momento el líder de la categoría sigue siendo el Racing de Santander que suma cuatro victorias en cuatro jornadas y ha arrancado de manera espectacular la temporada. El Dépor visitará El Sardinero a mediados de octubre pero por ahora ese encuentro no tiene fecha y hora confirmada.

Esta es la hoja de ruta de los coruñeses:

Mirandés - Deportivo: sábado 13 de septiembre a las 16:15 horas.

Deportivo - Huesca: viernes 19 de septiembre a las 20:30 horas

Eibar - Deportivo: sábado 27 de septiembre a las 18:30 horas

Deportivo - Almería: sábado 4 de octubre a las 16:15 horas