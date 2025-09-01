El Deportivo confirma las cesiones de Diego Gómez y Martín Ochoa

A pocas horas para el cierre del mercado el Deportivo hizo oficial la salida de Diego Gómez y de Martín Ochoa. El extremo jugará cedido en el Cartagena de Primera Federación, un equipo cuyo objetivo será el ascenso a Segunda División.

Allí coincidirá con Kevin Sánchez y como entrenador tendrá al gallego Javi Rey. Diego inició la temporada pasada jugando en el Arenteiro. Su buen hacer en la primera vuelta llevó al Dépor a repescarle y a hacerle hueco en la primera plantilla.

De esa forma llegó su debut en el fútbol profesional aunque gozó de poca continuidad. En total disputó 17 partidos, seis de ellos como titular. Este verano no logró convencer a Antonio Hidalgo y a sus 21 años busca ser importante en un equipo que opta al ascenso.

Martín Ochoa, al Arenteiro

El delantero busca ser importante en el equipo de O Carballiño tras una cesión bastante decepcionante en el CD Lugo.

Ochoa tratará de reencontrarse con su mejor versión tras alcanzar el primer equipo del Dépor hace dos temporadas. Fue en la temporada 23-24 donde incluso logró un gol en Liga.