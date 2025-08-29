Oficial: Bouldini jugará en el Granada

Mohamed Bouldini no jugará en el Deportivo esta temporada. El delantero marroquí recala en el Granada tras el acuerdo cerrado entre clubes. El atacante abandona la disciplina blanquiazul tras llegar en el tramo final de mercado de la temporada pasada.

De esta manera, el conjunto coruñés consigue deshacerse de un futbolista que no entraba en los planes de Antonio Hidalgo a pesar de haber tenido minutos en los dos primeros encuentros de la temporada. El año pasado participó en 20 partidos, seis de ellos como titular, y anotó un gol.

Su salida provoca que el conjunto coruñés haga hueco para la llegada de Stoichkov, futbolista que llegará procedente del Granada en esta operación a tres bandas. El atacante andaluz coincidió con Antonio Hidalgo en el Sabadell y es un futbolista al que conoce perfectamente.

El mercado entra en su recta final y el Dépor ha dado salida a Genreau y Bouldini. El siguiente en salir debería ser Diego Gómez, y lo normal es que el conjunto coruñés pueda realizar alguna incorporación más en estos últimos días de mercado.