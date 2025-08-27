William de Camargo regresa a Galicia

William de Camargo, en su etapa en el Leganés. CD LEGANÉS

William de Camargo jugará esta temporada en el Arenteiro. El extremo, ex futbolista del Deportivo, regresa a tierras gallegas tras una carrera marcada por las lesiones y los constantes cambios de equipo.

El brasileño tiene 26 años y fue jugador del conjunto coruñés en la temporada 2021-2022. Aquel año disputó un total de 31 partidos, 25 de ellos como titular.

En ese momento el futbolista tenía 22 años y contaba con una notable progresión. Tras anotar tres goles con el cuadro herculino, de Camargo regresó al Leganés y salió cedido a Bélgica.

Nunca más encontraría estabilidad. Fuenlabrada y Ávila han sido sus últimos equipos antes de fichar por el Arenteiro. En el conjunto gallego volverá a competir en Primera Federación tratando de recuperar el nivel de antaño.

Allí compartirá vestuario con Brais Val, otro ex del Dépor que busca hacerse importante en el conjunto ourensano.

El Arenteiro competirá una temporada más en la categoría de bronce del fútbol español compartiendo grupo con el resto de equipos gallegos como el Lugo, Racing de Ferrol, Ourense CF y Pontevedra.