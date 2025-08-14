Granada - Deportivo: fecha, horario y cómo y dónde verlo

El Deportivo se desplaza a Granada para disputar el primer partido de la Liga Hypermotion. Dada la previsión de altas temperaturas en la ciudad andaluza, el encuentro se disputará en el último turno del día. Una vez más, la afición deportivista ha vuelto a demostrar ser de primera y más de 25.200 personas renovaron su abono.

El último precedente entre ambos equipos corresponde al partido de vuelta de la pasada Liga disputado en Riazor en el mes de mayo, que terminó con la derrota de los blanquiazules por 2 - 3. El que iba a ser un día de fiesta para los deportivistas se convirtió en un triste partido sin nada en juego.

El encuentro estuvo marcado por el abandono de los Riazor Blues de la grada al no permitirles introducir en el estadio una serie de banderas y tifos para la ocasión, dejando un ambiente más frío de lo habitual.

Fecha y hora

El duelo entre el Granada y el Deportivo se disputará el sábado 16 de agosto a las 21:30 horas en el Estadio Los Cármenes.

Dónde ver el partido

Las compañías "tradicionales" (Vodafone, Movistar, Orange...) cuentan con paquetes que incluyen la Segunda División para sus clientes. De forma independiente, la categoría se puede contratar por menor precio en plataformas y compañías como Zeber, Finetwork, DAZN o Prime Video. Ten TV se abona al fútbol en abierto y retransmitirá los partidos de LaLiga Hypermotion. Además, la TVG retransmitirá en abierto 15 partidos del Deportivo.

Dépor

El Deportivo se enfrenta a la primera jornada de Liga en Granada. Lo hace después de ganar el Trofeo Teresa Herrera frente al Le Havre por 2 goles a 0. Zakaria y Yeremay anotaron los goles del Deportivo en un encuentro que tuvo ritmo por momentos y buenas ocasiones de gol.

El Le Havre demostró gran resistencia a lo largo del encuentro, pero eso no pudo con el conjunto blanquiazul, que anotó el primer gol en la segunda parte tras un gran centro de Giacomo a Zaka que acabó en la guardameta visitante. Yeremay sentenció el choque tras definir ante el portero después de una buena asistencia de Cristian Herrera.

Granada

El Granada recibe en el Estadio Nuevo Los Cármenes al Deportivo de La Coruña para disputar la primera jornada de la Liga Hypermotion. El primer rival al que visitará el conjunto andaluz será el Eibar el próximo viernes 22 de agosto.