Deportivo 2 - Le Havre 0: Zaka se reivindica a base de goles

El Deportivo venció por dos goles a cero al Le Havre y se llevó el Trofeo Teresa Herrera. Zaka y Yeremay hicieron los goles del Deportivo en un encuentro que tuvo ritmo por momentos y buenas ocasiones de gol.

La primera parte nació igualada y con los dos equipos pendientes de no hacerse excesivo daño.

Sin embargo fue el Dépor el que quiso dar un primer paso adelante y empezó a llegar con peligro sobre la meta de Diaw. El guardameta se convertiría en uno de los jugadores más destacados de su equipo.

Los coruñeses disfrutaron de las tres mejores ocasiones de la primera mitad. Primero con un mano a mano de Zaka que el delantero no fue capaz de materializar.

También lo intentó Yeremay con un buen disparo desde la frontal que también detuvo el guardameta. El canario estuvo bastante activo aunque no logró generar mucho peligro a través de desborde, sino más bien en acciones sueltas.

El Le Havre demostró que no vino de paseo y mostró gran resistencia a lo largo del encuentro. Soumaré perdonó en una buena contra que cogió la espalda a la defensa del Dépor. Su disparo se marchaba algo desviado tras una buena presión de Barcia.

Con ese empate a cero se llegaría al descanso del encuentro. Tras la reanudación, el ritmo bajó de forma abrupta.

Hidalgo decidió mover el banquillo para espolear al equipo y dio entrada a Giacomo, Patiño, Mella y Samu. Los cambios hicieron efecto y un gran centro de Giacomo iba a permitir a Zaka hacer el primer tanto del encuentro.

Los coruñeses aguantaron bien y Yeremay iba a sentenciar el choque tras definir ante el portero después de una buena asistencia de Cristian Herrera.

El partido se calentó un poco y el colegiado decidió señalar el final cuanto antes. El Dépor vencía en la última prueba antes del arranque liguero.