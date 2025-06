Gilsanz: “El puesto que me ofrecía el Deportivo no me llenaba”

Óscar Gilsanz se despidió del Deportivo como lo que es: un señor. El técnico tuvo buenas palabras hacia el club a pesar de todo lo vivido en las últimas semanas. Ante una sala de prensa de Abegondo que se quedó pequeña, un Óscar Gilsanz emocionado leyó un comunicado en su adiós al Deportivo.

Antes de su lectura tuvo palabras de agradecimiento hacia el club por el ofrecimiento para seguir integrado en la estructura del Dépor aunque explicó las razones que le llevaron a declinar la oferta: “el puesto en sí no me convencía. No estaba convencido en lo que podía aportar en esas funciones y no me llenaba. Si más adelante el club necesita un perfil como el mío y yo quiero y me encaja pues existirá esa posibilidad”.

Tras ello procedió a la lectura del comunicado:

“Cheguei o club no verán do 2020 nunha situación moi complicada para a sociedade pola pandemia e tamén para o club polo descenso a Segunda B tralo partido ante o Fuenlabrada. Pero a partir de aí cada ano foi mellor que o anterior. Catro anos e tres meses despois o club decide que colla o mando do primer equipo e sen tempo case para pensalo a ilusión e a responsabilidade a partes iguais foron os mellores compañeiros de viaxe nestes sete meses de vértigo. Facendo balance de todos estos anos os sentimentos que máis rondan a miña cabeza son de orgullo e agradecemento. De orgullo non só de pertencer ó Dépor, senón de facelo nos peores momentos da nosa historia deportiva. E agradecemento a toda esa xente que de algunha ou outra maneira me fun atopando polo camiño en todos nestes cinco anos. Por eso dou grazas, pola oportunidade e confianza depositada en min nun momento tan delicado á dirección deportiva, xeral e Consello. Grazas a Michele e a Juan Carlos Escotet polo seu apoio sempre. Síntome moi agradecido por poder demostrar que un adestrador galego, de Betanzos, deportivista e formado en Abegondo e no fútbol galego poida guiar o primeiro equipo e acadar os obxectivos requeridos. Fago tamén extensivo os directivos de todos estes anos. Grazas a todos os membros dos staff técnicos do primer equipo, Fabril e Xuvenil. Mención especial que me acompañou dende o primeiro dia, grazas David Lagar. Grazas a todos os xogadores que adestrei, grazas a todos os traballadores do club, sodes o corazón do club. Grazas a todos os adestradores de canteira, grazas a prensa e grazas ao deportivismo. Non podo explicar con palabras o que un sinte cada vez que un defende este escudo. Grazas polo apoio en todo momento, non creo que poida devolver tanto cariño. E por último grazas a miña familia e amigos por estar sempre aí nos bos e malos momentos. Grazas os meus pais por ensinarme que o camiño do traballo e honestidade e sempre o correcto e a miña muller e fillos polas horas roubadas e o sufrimento que non elexiron. Resumo en dúas frases este momento: non estés triste porque terminou, senón sonríe porque sucedeu. E a outra é unha frase que define o momento do club dunha canción do gran Xoel López: si estás atrapado en las sombras aguarda que del lodo crecen las flores más altas. El Deportivo seguirá creciendo e Voltaremos. Forza Dépor”.

El técnico leyó muy emocionado el comunicado y agradeció a todos la presencia en Abegondo. Este próximo 30 de junio finaliza de manera oficial su vinculación con el club tras una etapa personal marcada por los éxitos en cantera y el primer equipo.