Massimo Benassi, consejero delegado del Dépor: "No hacemos política, tenemos que defender al club"

El consejero delegado del Dépor, Massimo Benassi, ha explicado en conversación con Quincemil la postura del club blanquiazul tras el anuncio del concierto de El Último de la Fila, previsto en 2026, en el estadio de Riazor y las afirmaciones de Gonzalo Castro, defendiendo el uso del estadio para este tipo de eventos dentro del convenio entre ambas instituciones.

Morriña Fest Vuelven los conciertos al estadio de Riazor en A Coruña: El Último de la Fila actuará en 2026

"El problema principal que tenemos es la falta de diálogo, transparencia y respeto institucional. Nos hemos enterado por la prensa de un concierto que se va a desarrollar en fecha de competición masculina y femenina", explicó el ejecutivo italiano, al tiempo que quiere poner en valor la inversión hecha por el Dépor en Riazor: "El club ha desembolsado solo en el perímetro de juego y alrededores 800.000 euros y eso se va a destrozar en un concierto de tres horas. El problema es que no se sabe ni quién lo va a asumir, quién va a reponer esos daños. Las obras técnicas del césped y terreno de juego las hizo el Dépor con sus proveedores y técnicos. Al final tenemos que cumplir unas normas de LaLiga, hay un director de partido que nos evalúa y nos ponen multas si no está en condiciones. Además del césped, hay un sistema de drenaje, riego, no es una alfombra que levantas y vuelves a poner".

Benassi quiere zanjar cualquier tipo de asunto político, dejando claro que solo defiende al Dépor. "No hacemos política. Nosotros tenemos que trabajar por el club y defender al club. En ningún momento se pone en duda que el estadio sea municipal, el estadio es de los coruñeses y todo lo que afecta al Deportivo afecta a la ciudad".

Con respecto a la posibilidad de que exista una serie de conciertos más allá de este, Benassi confirma que no tienen información. "No nos dijeron nada de una serie de conciertos, lo vimos en prensa. Si hay un proyecto, un plan, no sabemos absolutamente nada. Se reitera una falta de respeto porque al final nos seguimos enterando por la prensa cuando tenemos reuniones oficiales de seguimiento del convenio. En cada reunión se levanta acta a petición nuestra para no pasar por situaciones pasadas", declaró.

El caso del Morriña Fest y sus daños

Massimo Benassi recuerda los daños ocasionados ya no solo al césped tras la celebración del Morriña Fest en el estadio. "En el Morriña hubo daños en el césped, zonas como los palcos VIP y otras áreas como asientos de la grada que al final tuvo que asumir el club. Cuando hubo el Morriña se puso un césped nuevo natural que hubo que sustituir a finales de temporada, que es cuando el club desembolsa 800.000 euros y apuesta por el terreno híbrido. Cuando se hace ese tipo de cambio, cada temporada hay que cambiar el césped y todas las temporadas es un gasto que asume el Deportivo", informó.

La afección al presupuesto y las fechas elegidas

El césped híbrido se instaló con el objetivo de poder traer más eventos deportivos al estadio de Riazor. Este curso, sin ir más lejos, el Dépor ABANCA que milita en LaLiga F (máxima división femenina) jugó sus partidos de local en el estadio principal, un nuevo hito que refleja la apuesta del club por su primer equipo femenino. Además, el Deportivo Fabril también jugó varios partidos en el estadio, y el Juvenil A tiene previsto hacerlo ante el Tenerife en la Copa de Campeones. "Se puso el césped híbrido para que jugara el femenino en el estadio y más eventos para seguir apostando por la cantera. Se puede poner y quitar pero derrochando dinero y eso es un problema en la planificación. Eso va a impactar en los presupuestos, en el límite salarial, en la competitividad. Si no sabemos si podemos programar o no obras, por ejemplo. Los conciertos afectan al club y afectan en que es parte fundamental y es una institución de la ciudad y es un problema real. No hay que perder el foco en que se ponen conciertos en una fecha de competición deportiva y parece que a nadie le importa", concluyó.