Deportivo y Pepe Mel se cruzan de nuevo en el camino

El Tenerife - Deportivo del próximo domingo se presume como un encuentro muy importante para los dos equipos. Ambos conjuntos vivieron un encuentro parecido en la temporada 2019-2020 cuando el Dépor era colista muy destacado de Segunda División. Aquel día el conjunto blanquiazul logró un triunfo agónico sobre el Tenerife que le hizo albergar esperanzas de salvación. Sin embargo la reacción fue tardía y los coruñeses acabarían descendiendo.

Esta temporada los papeles entre los dos equipos se han intercambiado. El Tenerife vive una situación deportiva muy complicada y una derrota ante el Deportivo podría ponerle la salvación muy cuesta arriba.

El conjunto tinerfeño apostó en verano por un ex del Dépor como Óscar Cano. El equipo empezó mal y el técnico andaluz duró seis jornadas al mando del Tenerife. Los responsables del club decidieron buscar soluciones en otro técnico con pasado deportivista como Pepe Mel. El madrileño no ha logrado revertir la situación y el conjunto insular es penúltimo con once puntos y está a ocho de la salvación.

Mel llegó al Deportivo en la temporada 2016-2017. Su irrupción en el banquillo no pudo ser más positiva logrando un triunfo en Gijón por cero goles a uno y después una victoria ante el Barça en Riazor por dos goles a uno. El equipo se mantuvo en Primera División a pesar de sumar sólo 36 puntos. La directiva apostó por la continuidad de Pepe Mel pero su crédito no era muy alto. En la jornada 9 fue cesado. Cristóbal Parralo y luego Clarence Seedorf tomarían el mando de un equipo que descendió y ya no volvió a la máxima categoría.

Deportivo y Pepe Mel se reencontrarán este domingo en una situación complicada para los dos equipos. Los coruñeses mantienen una línea irregular de resultados pero al menos se mantienen fuera del descenso. El Tenerife apura sus opciones en un momento en el que el técnico madrileño está cuestionado, mientras que el Dépor quiere dejar tocado a un rival por la permanencia.