Cris Martínez tuvo la despedida soñada

La capitana regresó a los terrenos de juego tras su maternidad y dio la asistencia del gol del empate ante el Espanyol

El Dépor Abanca empató a dos ante el Espanyol en el último encuentro en Riazor de la temporada. El encuentro será recordado como el último en el que Cris Martínez se enfundó la camiseta del Deportivo. La lateral regresaba tras ser madre y se despidió de su gente dando la asistencia del segundo gol, un gol que serviría para sumar un punto.

La eterna capitana y única jugadora que permanece de la plantilla original de este proyecto, puso punto y final a una carrera espectacular. Su juego y sus valores le convirtieron en un referente para todas las niñas que sueñan con llegar al primer equipo del Dépor.

Cris ya fue homenajeada por Riazor durante el descanso del encuentro ante el Andorra. La jugadora saltó junto a su hijo Nicolás y el club le entregó una camiseta de recuerdo tras una trayectoria espectacular. Carlos Ballesta fue el encargado de saltar junto a ella al césped de Riazor.

Sin embargo quedaba la espina de no despedirse en el terreno de juego, algo que sucedió este miércoles en el encuentro ante el Espanyol. Cris ingresó en el terreno de juego en el minuto 78 y diez minutos después asistía a Paula para establecer el empate a dos. El momento fue muy emotivo y la gran capitana pudo vivir un "último baile" con la camiseta que tanta alegría le ha dado en los últimos diez años.