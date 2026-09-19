Muere Ernesto Vázquez Mariño, un hombre que "vivía para los demás" en A Coruña

Ernesto Vázquez Mariño era de esas personas que parecían estar en todas partes. Presidente del Imperátor durante buena parte de su vida, también estuvo al frente de la Asociación de Fútbol Aficionado de A Coruña (AFAC) e incluso del APA del colegio Salesianos, entre muchas otras responsabilidades. Se apuntaba a todo. Y, sobre todo, lo hacía por los demás.

Así lo recuerda Juan Vázquez, actual presidente de la AFAC, que tuvo la "gran suerte" de conocerlo y compartir con él varios años al frente de la asociación. "Vivía para los demás", resume. "Era una persona excepcional, honesta, siempre pensando en el bien de los demás y en conseguir recursos para todos".

Ernesto dedicó buena parte de su vida al Imperátor, club con el que vivió una de sus etapas más importantes. Bajo su presidencia, el equipo sénior masculino llegó a ascender a Tercera División y el club construyó una importante base dentro del fútbol gallego.

También estuvo al frente de la AFAC durante varios años, una etapa que Juan Vázquez tuvo la suerte de compartir con él. "Ahí me ganó más aún", explica. Lo recuerda como una persona "proactiva", siempre buscando recursos para los demás y dispuesta a echar una mano cuando hacía falta.

"Fue uno de mis mayores referentes", reconoce el actual presidente de la asociación, que destaca especialmente su capacidad para implicar a quienes estaban a su alrededor. "Tenía esa cercanía, ese saber insuflarte ánimo para que tú le siguieses y te multiplicases".

Para Juan Vázquez, Ernesto era, en definitiva, "de los que merece la pena vivir para conocerlos".