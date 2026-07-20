A Coruña celebra la segunda estrella de España: una ciudad entregada a la Selección

Desde hace días los nervios se palpaban en las calles de A Coruña. Y es que, aunque la ciudad todavía saboreaba el reciente ascenso del Deportivo a Primera División, en el fútbol no hay nada de malo en ser avaricioso: los coruñeses también querían la segunda estrella para su país.

Y así sucedió. España ganó 1-0 a Argentina en un partido que no estuvo exento de polémicas, con dos goles anulados al conjunto de la Roja. Los albicelestes jugaron con uno menos tras una tarjeta roja a Enzo Fernández.

A Coruña entera se echó a la calle este domingo. O, mejor dicho, a los bares. Porque daba igual el tamaño de la televisión. Grande o pequeña. Lo importante era lo que sucedía al otro lado de la pantalla. Terrazas abarrotadas, decenas de botellines de cerveza sobre las mesas, niños subidos a los hombros de sus padres... Todos esperando ver a España levantar la Copa del Mundial.

Aunque para quienes el tamaño sí importaba, el destino estaba claro. La plaza de María Pita volvió a convertirse en el gran punto de encuentro de la ciudad gracias a la pantalla gigante instalada por el ayuntamiento para seguir la final.

ESPAÑA GANA EL MUNDIAL. A Coruña está de celebración. Después de mucha tensión y un tiempo añadido que parecía ser eterno, por fin ha sonado el pitido final que brinda a la Selección su segunda estrella #acoruña #coruña #lacoruña #galicia #quincemil15000 pic.twitter.com/GA8YWZlukk — Quincemil (@quincemil15000) July 19, 2026

No fue el único municipio que apostó por vivir el partido en comunidad. Cambre, Abegondo, Betanzos, Arteixo y otros puntos del área metropolitana también llenaron sus plazas para animar a la Selección.

Los minutos fueron pasando entre nervios, gritos, manos a la cabeza y miradas que buscaban respuestas en quien estaba al lado. Cada ocasión se celebraba como si fuera la definitiva y cada susto se sufría como si el tiempo se hubiera detenido. Y cuando sonó el pitido final, A Coruña vibró entera.

Celebración tras la victoria de España Quincemil

Hubo lágrimas de ilusión, caras de alivio después de un partido tan reñido como este y, sobre todo, sonrisas. Miraras donde miraras había alguien abrazando a un amigo, a un familiar o incluso a un desconocido.

Celebración tras la victoria de España Quincemil

Alegría también entre los argentinos

La celebración también tuvo un color especial entre la comunidad argentina residente en la ciudad. Aunque en los días previos la tensión propia de una final se había dejado notar entre bromas y pronósticos, muchos argentinos aseguraban que, incluso si España terminaba levantando el trofeo, también sería un motivo de alegría.

Después de todo, llevan años haciendo de A Coruña su casa. Y tras una final en la que ambas selecciones pelearon hasta el final, la fiesta acabó uniendo, más que separando.

España conquistó el Mundial de 2026 en Nueva York. Y A Coruña, una ciudad que hace apenas unas semanas celebraba un ascenso, volvió a demostrar que nunca le sobran motivos para salir a la calle. Porque si algo tiene el fútbol es que siempre encuentra la manera de reunir a miles de personas alrededor de una misma ilusión.