Los argentinos de A Coruña, "a por el cuarto infarto" antes de soñar con una final contra España

Los argentinos de A Coruña ya van "a por el cuarto infarto". El primero fue contra Cabo Verde, el segundo contra Egipto y el tercero frente a Suiza. La tensión fue máxima en estos tres partidos, pero creen que no será mayor que la que se vivirá en tan solo unas horas cuando se enfrenten a Inglaterra.

Los de Lionel Scaloni se jugarán el pase a la final en Atlanta, Georgia (EEUU), este miércoles a las 21:00 horas (hora española). Un encuentro que podría ser decisivo para que se dé una final entre España y Argentina. "Sería muy lindo", asegura Marcelo Torres Macu, que disfrutará del partido esta tarde junto a su familia en el bar La Mila, "como no podía ser de otra forma".

Cuentan con todo. "Ya tenemos un abuelo y una abuela propios para hacer cábala en los partidos, jajaja, y el canto de 'abuelo, la la la la la; abuela, la la la la la'", ríe. Y aunque lo viven con ilusión, los nervios son algo que no pueden ocultar. "Primero hay que pasar a Inglaterra para después poder pensar en España", comenta, a la vez que reconoce que este "será un partido muy difícil".

"Para mí España era candidata si estaba al cien por cien", asegura. Y así ha sido. La selección española se clasificó este martes para la final después de derrotar a Francia por 0-2.

Eso sí, pase lo que pase hoy, el partido del domingo también lo vivirán al máximo. "Si pasa Argentina... Ya sabes cómo vivimos nosotros el fútbol. Obviamente quiero que gane mi equipo. Pero gane quien gane será una fiesta igualmente", afirma.

Y, en caso de que no pasen hoy contra Inglaterra, lo celebrarán igual: "Llevamos muchos años aquí, ya nos sentimos de España, así que lo celebraremos igual".

Sin pantalla gigante, pero con La Mila

Macu es uno de los tantos argentinos que se juntan en el bar La Mila, en Os Castros, para celebrar y vivir los partidos de la Albiceleste, todos vestidos con sus colores. Y hoy no será menos. De hecho, el local lleva días anunciando que este miércoles volverá a recibir a su afición para ver el fútbol en su pantalla.

Si ambos equipos logran estar en la final, argentinos y españoles podrán seguir el encuentro del domingo a las 21:00 horas desde la pantalla gigante instalada en la plaza de María Pita, una cita que ninguno de los dos querrá perder.