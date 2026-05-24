A Coruña se vuelca con el Dépor, que puede ascender hoy a Primera División: ¿qué resultados le valen?

Diferentes momentos de esta semana: María Pita armada con la bandera del Deportivo y la despedida del bus hacia Valladolid

A Coruña y el deportivismo se han conjurado hoy para ascender a Primera División tras ocho años de travesía por el desierto. El Deportivo puede volver a Primera si gana hoy en Valladolid o si no gana, pero sus rivales también pinchan.

Será la primera de las dos oportunidades que tiene el Deportivo de ascender a Primera en estas jornadas finales de Segunda División. Si no lo consigue hoy, tendrá otra oportunidad el domingo que viene en Riazor.

La ciudad de A Coruña se ha vestido de blanco y azul en los últimos días motivada por la oportunidad de ascender, y ayer sábado alrededor de mil personas se acercaron al centro de entrenamiento del Dépor en Abegondo para despedir a la expedición coruñesa camino de Valladolid.

En la capital de Castilla y León se ven camisetas blanquiazules desde el viernes por la tarde debido a los muchos coruñeses que han viajado -desde Galicia y desde Madrid, principalmente-, para llevar al equipo en volandas a primera, tengan o no entrada para acceder al estadio Nuevo José Zorrilla.

Los partidos del Dépor y sus rivales

Todos los partidos en los que hay algo en juego de esta jornada 41 de Segunda División comenzarán hoy a las 18:30 horas. Del mismo modo, todos los partidos decisivos de la última jornada serán el domingo 31 de mayo a las 18:30 horas. El Deportivo tiene tres rivales que le pueden arrebatar la plaza de ascenso directo: Almería, Málaga y Las Palmas. Así están clasificados:

2º. Deportivo: 74

3º. Almería: 71

4º. Málaga: 69

5º. Las Palmas: 69

Como puede verse, los números son en principio muy favorables al equipo blanquiazul, porque tiene 3 puntos de ventaja frente al Almería (al que supera siempre en caso de empate), y 5 más que Málaga y Las Palmas, que ante el más mínimo pinchazo se quedarían sin opciones de alcanzar al Dépor.

Estos son los partidos de las dos jornadas:

Jornada 41: Domingo 24 de mayo a las 18:30

Valladolid - Deportivo

Las Palmas - Real Zaragoza

Sporting de Gijón - Almería

Málaga - Racing de Santander

Jornada 42: Domingo 31 de mayo a las 18:30

Deportivo - Las Palmas

Almería - Valladolid

Zaragoza - Málaga

Estos enfrentamientos tienen varias claves, y una de ellas es el Real Zaragoza, otro histórico en liza, que se enfrenta hoy a Las Palmas y el domingo que viene al Málaga. El equipo de la capital aragonesa está pasando un momento terrible y necesita ganar sí o sí los dos próximos partidos para no desender a Primera RFEF, algo que de todas formas parece casi seguro. Los maños son colistas de Segunda y están a cinco puntos de la salvación.

En caso de que el Deportivo se juegue el ascenso en la última jornada, será en Riazor contra Las Palmas, y estos últimos podrían llegar con opciones de ascenso directo si ganan en la jornada 41 y el Deportivo no.

¿Qué pasa si el Dépor gana hoy en Valladolid?

Si el Deportivo gana hoy en Valladolid llegará a los 77 puntos y ascenderá matemáticamente a Primera División.

El Almería podría igualarlo a puntos ganando sus dos partidos y esperando una derrota del Dépor en la última jornada, pero el golaveraje favorece al equipo coruñés en cualquier escenario de empate.

De esta manera, el Dépor celebraría el ascenso con una jornada todavía por disputarse y convertiría el partido ante Las Palmas en Riazor en una auténtica fiesta.

¿Qué pasa si empata?

Si el Deportivo empata hoy en Valladolid sumaría 75 puntos. Si todos sus perseguidores pierden o empatan, el Deportivo ascendería hoy mismo a Primera División. Si alguno gana, el ascenso quedaría pendiente para la última jornada.

En el caso del Almería, una victoria lo dejaría con 74 puntos, a solo uno del Dépor. Los andaluces necesitarían entonces ganar en la última jornada y esperar un tropiezo del equipo coruñés. Aun así, el empate a puntos seguiría favoreciendo al Deportivo.

Para que Málaga y Las Palmas puedan llegar con opciones reales a la última jornada tendrían que ganar hoy sus respectivos partidos. Solo así podrían colocarse a tres puntos del Dépor y aspirar a alcanzarlo en la jornada final en caso de una nueva derrota deportivista.

Además, ambos equipos tendrían el golaveraje particular ganado al Dépor. El Málaga empató en Riazor y venció en La Rosaleda, mientras que Las Palmas empató en Gran Canaria y tendría que ganar posteriormente en Riazor para igualar a los coruñeses.

¿Qué pasa si pierde?

Si el Deportivo pierde hoy en Valladolid se quedaría con 74 puntos y afrontaría un escenario similar al del empate, aunque con menos margen frente al Almería.

Aun así, el equipo coruñés seguiría dependiendo de sí mismo para ascender.

Si el Dépor pierde pero sus perseguidores tampoco ganan, el ascenso podría certificarse igualmente esta jornada. Málaga y Las Palmas necesitarían ganar para mantener viva la pelea, mientras que el Almería seguiría teniendo opciones incluso con un empate. Si todos pierden también, el Dépor asciende hoy. Si pierde el Almería y empatan Málaga y Las Palmas, el Dépor también sube.

En caso de victoria del Almería y derrota del Dépor, ambos quedarían empatados a 74 puntos, exactamente igual que hace dos jornadas. El Deportivo mantendría la ventaja en el golaveraje y dependería de sí mismo en la última fecha.

En cuanto a Málaga y Las Palmas, necesitarían un pleno de victorias y esperar dos derrotas consecutivas del Dépor para superarlo en la clasificación. En el caso del conjunto canario, eso implicaría llegar a una última jornada de máxima tensión en Riazor, en un partido que podría quedar para la historia del deportivismo.

Dependiendo de lo que suceda hoy en Valladolid, el próximo fin de semana en Riazor puede ser una celebración por el regreso a Primera División o una tarde no apta para cardíacos. Hoy domingo el deportivismo puede terminar cantando en Cuatro Caminos o con la calculadora en la mano.