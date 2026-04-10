A Coruña se prepara para un gran fin de semana en el plano deportivo

A Coruña se prepara para un fin de semana que trae emociones fuertes en la ciudad herculina. Las competiciones entran en su fase decisiva y varios equipos coruñeses afrontan choques claves en su objetivo de lograr el ascenso.

El sábado será el turno de un Básquet Coruña que afronta el partido del año ante Obradoiro. El duelo será casi definitivo para saber qué equipo asciende a la ACB. La afición coruñesa ha preparado un recibimiento a los jugadores en un choque que se disputa en el Coliseum a las 19 horas.

También será muy importante la cita que afronta el Deportivo en Huesca. Los de Hidalgo buscan un triunfo fundamental en su pelea por el ascenso directo. El partido se jugará el domingo a las 16:15 horas en El Alcoraz.

Ese mismo día pero en el Estadio de Riazor el Fabril recibe a las 12 horas a la UD Ourense. Los coruñeses pueden dejar el ascenso a Primera RFEF casi decidido si ganan aunque dependerán de lo que haga el Oviedo Vetusta para conseguirlo el propio domingo. Se espera un gran ambiente de fútbol con una importante afluencia de público de la UD Ourense, uno de los tres equipos que ha logrado vencer al Fabril esta temporada.

Otro de los equipos que afronta un choque importante este fin de semana es el Liceo. Los coruñeses son líderes aunque solo tienen dos puntos de ventaja sobre el Barcelona y tres sobre el Igualada a falta de tres partidos para acabar la fase regular. El sábado a las 19 horas reciben al Caldes en Riazor.

Volviendo al fútbol y completando la Segunda Federación, el Bergantiños juega contra el Ávila el domingo a las 17 horas en As Eiroas.

En Tercera Federación el Atlético Arteixo, equipo de moda en la categoría, recibe el sábado a las 17:30 al Barco. El Silva visita el campo del Alondras el domingo a las 12 horas y el Montañeros jugará ante el Estradense en Elviña a las 12:30 horas. Tras esta jornada restarán cuatro encuentros para acabar la fase regular.

En polideportivo regresa la actividad después de que el pasado fin de semana descansaran la mayoría de equipos. Maristas, con la primera plaza ya asegurada, visita la localidad de Mondragón para medirse a Ointxe el sábado a las 20 horas.

También el sábado pero en este caso a las 19:30 horas será el turno del OAR Coruña en balonmano. Los coruñeses visitan la pista de Balonmano Sevilla.

En hockey femenino, Marineda recibe a Ponteareas el domingo a las 12 horas en el Polideportivo Agra I.

En fútbol sala el 5Coruña masculino recibe al Atlético Benavente el sábado a las 16 horas en el Barrio de las Flores.