A Coruña podría perder el Mundial 2030: "Tenía unos deberes y no se han hecho. La situación no está fácil"

En tan solo cuatro años se celebrará el Mundial 2030 de fútbol en el que España es uno de los países anfitriones junto a Marruecos y Portugal. El listado de ciudades que serán sedes mundialistas no se ha confirmado y la candidatura de A Coruña, aceptada por la FIFA el pasado mes de diciembre, es ahora una incógnita.

Este lunes, la alcaldesa de la ciudad, Inés Rey, y el presidente del Deportivo y de ABANCA, Juan Carlos Escotet, mantuvieron una reunión en María Pita a puerta cerrada de la que no ha trascendido el contenido. Este martes, a preguntas de los periodistas, la regidora declaraba que la reunión se produjo "no marco normal da relación institucional do Concello e do Deportivo. Non vou comentar as especulacións".

Estas especulaciones apuntan a la posibilidad de que A Coruña no acoja el Mundial 2030.

El próximo 18 de marzo, la ciudad recibirá la visita de un equipo de la FIFA para evaluar su candidatura como sede. Hasta el momento, poco se ha avanzado en esta materia.

La comisión de seguimiento de la candidatura no se constituyó hasta el 30 del pasado mes de enero. Para febrero había inicialmente prevista otra reunión que finalmente no se realizó. En la única celebrada —a la que asistieron representantes del gobierno local con el portavoz José Manuel Lage como presidente y representantes del resto de grupos municipales— se acordó poner a disposición los expedientes municipales y, en una siguiente cita, abordar el estado de la candidatura coruñesa.

Fuera de la ciudad, el presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, declaraba anoche en el programa El Larguero de la SER que el futuro de A Coruña como sede "no está fácil".

"¿Hay problemas en España con algunas de las sedes preseleccionadas? Sí", reconocía el presidente, citando también problemas en Marruecos y Portugal. "Veremos si alguna no cumple", añadió

"A Coruña tenía unos deberes y esos deberes no se han hecho. La situación por lo que veo no está fácil", señaló sobre la ciudad herculina. Algunos de los criterios, aprobados en 2024, que se tendrán en cuenta son la capacidad hotelera o las infraestructuras sanitarias o aeroportuarias, entre otros.

En Galicia, Vigo es una de las ciudades que también aspira a ser sede mundialista, aunque no ha entrado en la lista inicial. Sobre una posible visita de la FIFA, Louzán recalcó que es el equipo de la federación internacional quien decide qué ciudades visitar y que la olívica no está prevista. "El alcalde (Abel Caballero) trasladó que tiene muchisimo interés, pero dentro de las once candidatas no estaba porque no la eligieron en su momento", recordó. Balaídos tendrá dentro de poco capacidad para 30.000 espectadores y una de las exigencias para el Mundial es tener capacidad para 43.000 personas.

Louzán recibirá a la FIFA este martes en Madrid.

El PP de A Coruña pide que la comisión del Mundial se reúna antes de la visita de la FIFA

En A Coruña, esta mañana el PP local ha enviado un comunicado en el que pide que la comisión de seguimiento del Mundial celebre una reunión antes de la visita de la FIFA.

Miguel Lorenzo, portavoz popular, critica que no han recibido toda la documentación respecto al Mundial 2030 y pide que todos los grupos municipales puedan estar presentes en la visita de los representantes de la FIFA.

"Estamos muy preocupados. Exigimos transparencia porque es un tema de ciudad que además la alcaldesa convirtió en uno de sus ejes de este mandato en el discurso de Navidad de 2024", añadió Lorenzo, criticando que el Mundial no forma parte del plan presupuestario de este año.