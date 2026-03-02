Así fueron los resultados de los equipos de A Coruña este fin de semana

Los jugadores del Dépor celebran con la afición el triunfo frente a la Real Sociedad B. RCDeportivo

Es lunes y por lo tanto momento para repasar los resultados que nos dejó el fin de semana en los equipos de A Coruña.

El Dépor ganó por dos goles a tres a la Real Sociedad B y se sitúan en igualdad de puntos con el puesto de ascenso directo. Los coruñeses se llevaron un encuentro que remontaron en el tramo final de partido.

El Liceo empató a tres ante el Igualada y mantiene el liderato con siete puntos de ventaja sobre el Barça y el propio Igualada.

En Segunda Federación el Fabril rescató un punto en As Eiroas tras empatar a dos en el descuento. Los de Manuel Pablo se quedan en segunda posición a dos puntos del líder.

En polideportivo, Maristas superó claramente a Lleida por 83 a 54.

El OAR perdió ante el Barça Atlétic por 32 a 36 en un partido intenso y emocionante que se llevaron los visitantes.

En fútbol sala el 5 Coruña femenino venció por cuatro goles a tres al Leis, mientras que el masculino perdió por tres goles a cuatro ante el Coruxo.

En hockey femenino, Marineda venció por 14-0 a hockey Cambre