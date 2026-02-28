Un piloto resulta herido tras un accidente en el Rallye de A Coruña

La competición del Rallye de A Coruña se vio afectada este sábado por un accidente en el límite entre Betanzos y Coirós, uno de los tramos más destacados. En el siniestro, el piloto resultó herido, sufriendo la rotura del cúbito y radio a raíz del accidente. El copiloto no sufrió lesiones.

El accidente tuvo lugar esta mañana, mientras se desarrollaba la primera vuelta de este tramo caracterizado por secciones estrechas y deslizantes y otras zonas rápidas. La segunda de ellas, ya sin este vehículo, continuó con normalidad, como también sucedió en el siguiente, ya en Aranga.

El choque del coche contra un muro provocó daños en el mismo y también en el poste de la luz. Fuentes municipales explican que estos daños correrán a cargo del seguro del Rallye y que ya se ha coordinado la situación con la organización.

La prueba arrancó este sábado a las 08:30 horas y tendrá su llegada final a las 20:30 horas a la plaza de María Pita en A Coruña. Además del tramo de Betanzos-Coirós, la competición sigue por Aranga, clave en la zona de Ponte Aranga y el ascenso a Montemeá; Oza-Cesuras, que presenta novedades en su sector final y un exigente bucle sin asistencia; Cerceda, que pondrá a prueba la regularidad de los pilotos; y A Laracha-Culleredo, el más rápido del rallye, que decidirá buena parte de las diferencias finales.