Esta es la agenda de los equipos de A Coruña este fin de semana

Fin de semana con algo menos del deporte habitual que solemos tener en la ciudad de A Coruña.

El Dépor viaja a tierras vascas para enfrentarse a la Real Sociedad B el domingo a las 14:00 horas. Los coruñeses quieren seguir en lo alto de la clasificación.

El Liceo afronta un partidazo en Riazor el domingo a las 12:00 horas ante el Igualada. Los coruñeses son líderes con siete puntos de ventaja sobre el cuadro catalán.

El Dépor Abanca no tiene partido de liga hasta el próximo 15 de marzo, fecha en la que recibirá al Barcelona.

En Segunda Federación Bergantiños y Fabril se miden en un choque se jugará el domingo a las 17:00 horas en As Eiroas.

En Tercera Federación no hay jornada de liga este fin de semana.

En baloncesto femenino Maristas de A Coruña recibe a Lleida en casa el sábado a las 18:00 horas.

El OAR Coruña vuelve a jugar en casa el sábado a las 19:00 horas y recibe al Barça Atletic.

En fútbol sala el 5 Coruña femenino recibe a Stellae Leis el sábado a las 13:45 en el Pabellón Barrio de las Flores. El equipo masculino juega en Novo Mesoiro ante Coruxo el sábado a las 18:30 horas.